Calciomercato Milan, Adli: cessione non ancora definita. L’ostacolo

Il Milan è cambiato moltissimo in questa sessione di calciomercato: tra cessioni e nuovi arrivi, infatti, ci sono stati tantissimi movimenti tra le file dei rossoneri. Anche se il mercato italiano è chiuso dal primo settembre scorso, il Diavolo sta lavorando su alcune cessioni in quei mercati ancora aperti, come ad esempio lo è l'Arabia Saudita. Ecco le ultime novità. Gianluigi Longari, esperto di calciomercato, parla anche del Milan: ecco le ultime novità sulla possibile cessione di Yacine Adli dal suo ultimo post sul social X.