Pianeta Milan
I migliori video scelti dal nostro canale

PIANETAMILAN calciomercato news calciomercato Calciomercato Milan, Adli: cessione non ancora definita. L’ostacolo

CALCIOMERCATO MILAN

Calciomercato Milan, Adli: cessione non ancora definita. L’ostacolo

Calciomercato Milan, Adli: problema commissioni con l'Al Shabab. Le ultime
Gianluigi Longari, esperto di calciomercato, parla anche del Milan: ecco le ultime novità sulla possibile cessione di Yacine Adli
Emiliano Guadagnoli
Emiliano Guadagnoli Redattore 

Il Milan è cambiato moltissimo in questa sessione di calciomercato: tra cessioni e nuovi arrivi, infatti, ci sono stati tantissimi movimenti tra le file dei rossoneri. Anche se il mercato italiano è chiuso dal primo settembre scorso, il Diavolo sta lavorando su alcune cessioni in quei mercati ancora aperti, come ad esempio lo è l'Arabia Saudita. Ecco le ultime novità. Gianluigi Longari, esperto di calciomercato, parla anche del Milan: ecco le ultime novità sulla possibile cessione di Yacine Adli dal suo ultimo post sul social X.

Calciomercato Milan, Adli: le ultime

—  

"Nonostante un accordo di base reperito con Al Shabab non c’è ancora il consenso da parte dell’entourage di Adli rispetto alle commissioni tra l’agente del centrocampista del Milan ed il club saudita. L’affare non ha ancora avuto il definitivo via libera".

LEGGI ANCHE

LEGGI ANCHE: Milan, Fortea fu a un passo dai rossoneri. La rivelazione di Moretto>>>

Vedremo se la cessione di Adli da parte del Milan sarà definita del tutto nei prossimi giorni. Il centrocampista rossonero resta totalmente fuori dal progetto di Allegri.

Leggi anche
Moretto: “Simic? Tentativo della Lazio”. Milan interessato: ecco il motivo
Milan, Fortea fu a un passo dai rossoneri. La rivelazione di Moretto

© RIPRODUZIONE RISERVATA