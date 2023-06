Calciomercato Milan – Adli non rientra nei piani: potrebbe partire

Il Milan ha cambiato la dirigenza e potrebbe di conseguenza anche cambiare molto le strategie sul calciomercato. La coppia formata da Moncada e Furlani potrebbe avere idee diverse rispetto a Maldini e Massara. Non solo in entrata, ma anche in uscita dove i rossoneri dovranno lavorare molto, parola dello stesso Scaroni . L'edizione odierna de La Gazzetta dello Sport fa il punto proprio sul mercato delle cessioni del Milan, con Yacine Adli che potrebbe partire.

Calciomercato Milan, Adli in partenza?

Adli, si legge, è partito solamente una volta in stagione tra i titolari. Pagato dieci milioni e lasciato un anno in prestito in Francia, si era presentato come la possibile rivelazione del campionato. Fuori dalla lista Champions e inutilizzato nelle altre competizioni. Anche in una stagione ricca di impegni si è ritagliato uno spazio minimo: 140’ di gioco in un anno. Con una buona offerta potrebbe lasciare il Milan in questa sessione di calciomercato. Adli non è rientrato nei piani di Pioli e un cambio d'aria potrebbe fare bene a tutte le parti in causa. LEGGI ANCHE: Calciomercato Milan, senza Maldini fuori un possibile obiettivo