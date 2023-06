Milan, Scaroni: “Mercato? Qualche cessione e acquisti importanti”

Paolo Scaroni, Presidente del Milan, ha disegnato le linee guida per il mercato del Diavolo senza Paolo Maldini e Frederic Massara

Paolo Scaroni, Presidente del Milan, ha rilasciato un'intervista in esclusiva al 'Corriere della Sera' oggi in edicola. Ecco, dunque, le dichiarazioni del numero uno rossonero sul budget per il calciomercato estivo, un argomento che fa discutere molti tifosi del Diavolo.