Calciomercato Milan – Accelerata Rebic: si tratta con l’Eintracht

ULTIME NOTIZIE CALCIOMERCATO MILAN – ‘La Gazzetta dello Sport‘ oggi in edicola ha ricordato come il Milan stia lavorando su Ante Rebic, autore di 12 gol in uno spettacolare 2020. Reti che gli hanno permesso di laurearsi capocannoniere stagionale della squadra rossonera.

Il Milan è convinto: vuole acquistare Rebic, attualmente in prestito fino al 30 giugno 2021, a titolo definitivo dall’Eintracht Francoforte. Il club di Via Aldo Rossi ha deciso di anticipare l’operazione a questa estate anziché arrivare a ridosso della scadenza naturale del precedente accordo con l’Eintracht.

Ora il Milan accelera perché, secondo la ‘rosea‘, con la conferma di Stefano Pioli in panchina, sono stati spazzati via i dubbi che Rebic aveva per l’arrivo di Ralf Rangnick. Dopo l’incontro avvenuto lunedì tra Paolo Maldini, direttore tecnico rossonero, e Fali Ramadani, agente dell’attaccante croato, le parti si sono aggiornate ieri.

A ‘Casa Milan‘, infatti, c’è stato un collaboratore di Ramadani. L’intesa tra Milan e Rebic sul contratto c’è già: l’accordo verrà, logicamente, prolungato e, presumibilmente, sarà ritoccato verso l’alto anche l’ingaggio, attualmente di 3 milioni di euro netti a stagione.

Adesso il Milan dovrà trattare con l’Eintracht Francoforte per l’acquisto del cartellino di Rebic. La Fiorentina, che vanta il 50% dei proventi della cessione di Rebic per accordi presi con i tedeschi nel 2016, osserva molto interessata. A Francoforte, intanto, sono molto felici di André Silva, centravanti portoghese del Milan spedito in Germania nello scambio con il croato, avvenuto con la medesima formula.

L'Eintracht, pertanto, intavolerà dei negoziati con il Milan anche per trattenere André Silva nella fila delle 'Aquile'. Le due trattative, però, viaggeranno separate.