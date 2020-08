Calciomercato Milan, nuovo incontro con l’entourage di Rebic: le ultime

ULTIME NOTIZIE MERCATO MILAN – Maldini, Massara e Gazidis nella giornata di oggi sono stati chiari: il Milan vuole a tutti i costi acquistare a titolo definitivo Ante Rebic, attaccante che ha sbalordito tutti nella seconda parte della scorsa stagione con la maglia rossonera.

Da pochi minuti, infatti, è giunto a casa Milan Nikola Damjanac, agente che fa parte della squadra di Fali Ramadani. L’obiettivo è quello di sistemare gli ultimi dettagli contrattuali di Rebic, che a questo punto può diventare in breve tempo un giocatore di proprietà del Milan a titolo definitivo. Ricordiamo che attualmente il croato è in prestito dall’Entraicht Francoforte fino al 2021 e che la trattativa per il suo acquisto è slegata da quella per Andre Silva.

