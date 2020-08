Milan, Maldini: “Ibrahimovic? Vogliamo chiudere in tempi brevi”

ULTIME NOTIZIE MERCATO MILAN – Paolo Maldini, nel corso della conferenza stampa di Milanello con Gazidis e Massara, ha parlato del rinnovo di Zlatan ibrahimovic.

“Ibrahimovic? Stiamo lavorando tutti duramente per arrivare ad un accordo. Sappiamo che sarà una preparazione corta, quindi vogliamo provare a chiudere in tempi molto stretti – spiega Maldini -. Piano B? Normale che debba esserci un piano B, anche C e D, ma abbiamo delle priorità e Ibrahimovic è la nostra priorità”.

INTANTO ECCO LE PAROLE DI GAZIDIS >>>