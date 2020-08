Calciomercato Milan – Florentino è l’alternativa di Bakayoko

ULTIME NOTIZIE CALCIOMERCATO MILAN – Secondo quanto riferito dal ‘Corriere dello Sport‘ oggi in edicola, non è del tutto sfumata, per il Milan, la possibilità di prendere Florentino Luís, classe 1999, centrocampista portoghese di proprietà del Benfica monitorato da tempo dal club di Via Aldo Rossi.

Florentino, però, potrebbe arrivare in rossonero soltanto nel caso in cui saltasse il ritorno, che appare ormai praticamente certo, del centrocampista francese Tiémoué Bakayoko al Milan. I due, infatti, Florentino e Bakayoko, sono calciatori simili per caratteristiche fisiche e tecniche. Di fatto, l’arrivo dell’uno esclude l’approdo dell’altro a Milano.

