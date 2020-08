Calciomercato – Lille, il sostituto di Osimhen è un ex obiettivo del Milan

ULTIME NOTIZIE MERCATO MILAN – Il Lille ha trovato, e ufficializzato, il nome del sostituto di Osimhen ceduto al Napoli. Si tratta di Jonathan David. L’indiscrezione era già stata lanciata giorni fa, ora l’ufficialità da parte del club francese.

Jonathan David, classe 2000, attaccante canadese. Il Lille ha pagato al Gent 30 milioni di euro, ed è già record di spesa per i francesi. Altro acquisto per il Lille in attacco, dopo Burak Ylmaz. Un giocatore di esperienza, affiancato al giovane David, il quale fu accostato anche al Milan mesi fa.

