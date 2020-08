Calciomercato Milan – Interesse del Manchester United per Calhanoglu

ULTIME NOTIZIE MERCATO MILAN – Non è passato inosservato il rendimento, ad alti livelli, di Hakan Calhanoglu in questa stagione con il Milan. Nella Serie A post-lockdown ha avuto numeri straordinari, tanto da convincere tutti, anche l’opinione pubblica rossonera: “finalmente sta dimostrando di essere un grande calciatore”. Peraltro è il miglior giocatore della rosa come somma di assist e gol.

Gli occhi del Manchester United si sarebbe posati proprio su Calhanoglu. Il fantasista turco sarebbe sul taccuino dei Red Devils, che osservano la situazione – questo è quanto riportano i colleghi di Tmw.com -. La questione dibattutta è quella legata al rinnovo. Calha ha un contratto con il Milan fino al giugno 2021, dunque appena una stagione.

La proposta di prolungamento deve essere una priorità per il club rossonero. Gli agenti del tedesco, con Maldini e la dirigenza milanista, si riaggiorneranno dopo ferragosto. Calhanoglu è diventato un giocatore importante per il Milan di Pioli, quasi imprescindibile per qualità e dinamicità.

