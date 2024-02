Calciomercato Inter – Pres. Porto: “Taremi via a zero? Accade anche al PSG”

Le parole di Pinto da Costa: "Gli auguro di essere felice"

"Taremi per noi è un giocatore importante - ha detto il Presidente del Porto sul futuro interista -, ma accade in tutti i grandi club, anche al PSG, che i calciatori finiscano il proprio contratto, siano liberi e scelgano il proprio destino. Non possiamo fare nulla. Possiamo solo augurare loro di essere felici".