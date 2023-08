Calciomercato Inter – Dreesen (Bayern): “Pavard? Troveremo una soluzione”

Pavard all'Inter? Le parole del CEO del Bayern, Dreesen

Cosa manca, dunque, affinché l'operazione vada in porto? Che il Bayern Monaco trovi il sostituto di Pavard. La dirigenza del club bavarese sta valutando tanti candidati, tra cui anche Pierre Kalulu del Milan. Intanto, però, dell'operazione Pavard-Inter ha parlato anche l'amministratore delegato dei tedeschi, Jan-Christian Dreesen. Ecco, dunque, le sue dichiarazioni. "Pavard non si è allenato negli ultimi giorni. Non stava bene perché ha dei dolori allo stomaco e alla schiena. Abbiamo ancora qualche giorno: sono abbastanza fiducioso che troveremo una soluzione negli ultimi giorni della finestra di mercato".