Dalla Francia: “Bayern su Kalulu: Pioli non vuole perderlo, ma …”

Calciomercato Milan: Kalulu verso il Bayern?

Questo perché i bavaresi stanno cercando il sostituto di Benjamin Pavard, destinato all'Inter e avrebbero individuato - tra i candidati - anche in Kalulu le caratteristiche giuste. In primis, la duttilità, giacché il numero 20 rossonero, esattamente come Pavard, può svolgere sia il ruolo di centrale difensivo sia quello di terzino destro.