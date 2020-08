Calciomercato Inter – Eriksen è già addio? Spunta il Real Madrid

ULTIME NOTIZIE MERCATO INTER – Christian Eriksen è arrivato lo scorso gennaio all’Inter, ma il feeling con Antonio Conte non è mai veramente sbocciato. Il danese gioca con il contagocce, nonostante sia stato un grosso investimento economico (per l’ingaggio) del club nerazzurro.

Le ultime notizie di mercato Inter danno Eriksen via dall’Italia già nel corso di questa estate. L’indiscrezione arriva dalla Spagna, dai colleghi di Don Balon. C’è il Real Madrid sul talentuoso ed esperto centrocampista, il quale non ha digerito l’ennesima panchina a cui lo ha costretto Conte contro il Bayer Leverkusen in Europa League. Secondo Don Balon, Eriksen andrebbe via in prestito biennale, così l’Inter risparmierebbe sull’ingaggio e Conte avrebbe modo di puntare tutto su Tonali.

