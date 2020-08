Calciomercato Milan – Pobega, offerte di Sassuolo e Verona

ULTIME NOTIZIE MERCATO MILAN – La Gazzetta dello Sport, in edicola questa mattina, si sofferma su Tommaso Pobega, reduce da una grande stagione con il Pordenone.

Il Milan crede molto in Pobega, tanto è vero che sarebbe pronto il rinnovo di contratto fino al 2025. Nelle ultime ore, inoltre, Maldini e Massara avrebbero detto no alle offerte di Sassuolo e Verona: Pioli, infatti, vorrebbe tenere il centrocampista in modo da utilizzarlo come vice-Kessie.

GLI ALTRI OBIETTIVI ROSSONERI A CENTROCAMPO >>>