Calciomercato, il Milan valuta Dovbyk anche senza lo scambio con Gimenez

Calciomercato Milan, Dovbyk nel mirino dei rossoneri: possibile operazione anche senza lo scambio con Gimenez.
Come riportato dal noto esperto di calciomercato Gianluca Di Marzio sul proprio profilo X, il Milan continua a lavorare per Artem Dovbyk. L’attaccante ucraino è in uscita dalla Roma, poiché non rientra nei piani del tecnico giallorosso Giampiero Gasperini.

Come confermato dal direttore sportivo Igli Tare ieri, prima della partita Lecce-Milan, i rossoneri stavano valutando un possibile scambio tra Santiago Gimenez e Artem Dovbyk. Tuttavia, la volontà del messicano è chiara: vuole rimanere al Milan.

Per questo motivo, i dirigenti rossoneri, che devono ancora rinforzare il reparto offensivo, stanno valutando l’operazione Dovbyk anche indipendentemente dallo scambio con Gimenez.

Come riporta Di Marzio, però, la trattativa non è semplice, considerando il poco tempo rimasto prima della chiusura del calciomercato. Ecco le parole di Di Marzio su X:

“L'AC Milan sta ragionando sul provare a prendere Artem Dovbyk senza lo scambio con Gimenez: trattativa non semplice, ma c'è la possibilità”

