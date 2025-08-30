Calciomercato, il Milan valuta Dovbyk anche senza lo scambio con Gimenez

Come riportato dal noto esperto di calciomercato Gianluca Di Marzio sul proprio profilo X, il Milan continua a lavorare per Artem Dovbyk . L’attaccante ucraino è in uscita dalla Roma , poiché non rientra nei piani del tecnico giallorosso Giampiero Gasperini .

Come confermato dal direttore sportivo Igli Tare ieri, prima della partita Lecce-Milan, i rossoneri stavano valutando un possibile scambio tra Santiago Gimenez e Artem Dovbyk. Tuttavia, la volontà del messicano è chiara: vuole rimanere al Milan.