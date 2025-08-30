Calciomercato, il Milan valuta Dovbyk anche senza lo scambio con Gimenez

Per questo motivo, i dirigenti rossoneri, che devono ancora rinforzare il reparto offensivo, stanno valutando l’operazione Dovbyk anche indipendentemente dallo scambio con Gimenez.
Di Marzio: "Milan interessato a Dovbyk anche senza scambio con Gimenez. Trattativa difficile, ma..."—
Come riporta Di Marzio, però, la trattativa non è semplice, considerando il poco tempo rimasto prima della chiusura del calciomercato. Ecco le parole di Di Marzio su X:
“L'AC Milan sta ragionando sul provare a prendere Artem Dovbyk senza lo scambio con Gimenez: trattativa non semplice, ma c'è la possibilità”
© RIPRODUZIONE RISERVATA