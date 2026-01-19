Calciomercato Milan, Tiago Gabriel e Mario Gila sarebbero due difensore fortemente nel mirino e nella lista dei rossoneri. Le ultime dal sito Calciomercato.com
Continua il calciomercato del Milan. I rossoneri hanno chiuso il colpo Fullkrug a fine dicembre. L'attaccante tedesco è stato decisivo contro il Lecce. Proprio prima della partita contro i giallorossi, Igli Tare ha parlato a DAZN del mercato invernale: "Sicuramente staremo attenti sul mercato, se ci qualcosa che ci aiuterà, lo faremo se c’è necessità, per il momento stiamo bene come stiamo".
Per il difensore, quindi, il Milan potrebbe attendere delle occasioni, magari durante gli ultimi giorni di mercato. Secondo Calciomercato.com il Milan starebbe osservando da molto vicino Tiago Gabriel, difensore centrale under 21 del Lecce. Potrebbe essere un'operazione percorribile al momento solo per l'estate. Al momento non ci sarebbe una vera trattiva.