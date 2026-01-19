Calciomercato Milan, Tiago Gabriel e Mario Gila sarebbero due difensore fortemente nel mirino e nella lista dei rossoneri. Le ultime dal sito Calciomercato.com

Continua il calciomercato del Milan. I rossoneri hanno chiuso il colpo Fullkrug a fine dicembre. L'attaccante tedesco è stato decisivo contro il Lecce. Proprio prima della partita contro i giallorossi, Igli Tare ha parlato a DAZN del mercato invernale: "Sicuramente staremo attenti sul mercato, se ci qualcosa che ci aiuterà, lo faremo se c’è necessità, per il momento stiamo bene come stiamo".