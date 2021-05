Calciomercato – Donnarumma tra Milan e Juventus: la strategia di Raiola

Mino Raiola, agente di Gigio Donnarumma, vorrebbe portare il suo giovane assistito dal Milan alla Juventus a parametro zero in estate

Secondo quanto riferito dal 'Corriere dello Sport' oggi in edicola, Mino Raiola, agente di Gigio Donnarumma, spinge per il trasferimento del suo assistito dal Milan alla Juventus a fine stagione a parametro zero. Questo è il motivo per cui l'offerta di rinnovo del club di Via Aldo Rossi, quella di un nuovo contratto con un ingaggio di 8 milioni di euro netti l'anno, non è stata ancora accettata.