Prima pagina Corriere dello Sport: “Zhang, Campioni!”

Questa la prima pagina del 'Corriere dello Sport', in edicola oggi, lunedì 3 maggio 2021 . Diamo un’occhiata alle principali novità sul mondo dello sport e in particolare del calcio , cercando di evidenziare le notizie sul Milan .

Il quotidiano romano in copertina dedica quasi la totalità dello spazio all' Inter che, grazie al pareggio dell' Atalanta sul campo del Sassuolo , ha conquistato il suo 19° Scudetto con quattro giornate d'anticipo sul termine della Serie A .

Spazio sul 'CorSport' a tutte le reazioni post-titolo ed agli scenari futuri per il club nerazzurro. Per quanto concerne la zona Champions League , colpo di coda della Juventus , vittoriosa ad Udine (1-2) grazie alla doppietta di Cristiano Ronaldo nel finale del match.

In Premier League, rinviata Manchester United-Liverpool per la rivolta dei tifosi dei 'Red Devils' contro la famiglia Glazer. Ecco la prima pagina del 'Corriere dello Sport' di oggi (clicca per ingrandire)