Calciomercato Milan – Gigio va via? C’è già un accordo con Maignan

Le ultime news sul calciomercato del Milan: Mike Maignan, in scadenza di contratto con il Lille il 30 giugno 2022, ha già detto sì al Diavolo

Daniele Triolo

Nel caso in cui Gianluigi 'Gigio' Donnarumma decidesse di non rinnovare il contratto con il Milan, in scadenza il prossimo 30 giugno, il club di Via Aldo Rossi non si farebbe cogliere impreparato. Nella sessione estiva di calciomercato, infatti, arriverebbe un nuovo portiere, il cui profilo è già stato individuato.

'La Gazzetta dello Sport' in edicola questa mattina, infatti, ha ricordato come, qualora arrivasse la fumata nera sul fronte Donnarumma, il Milan acquisterebbe Mike Maignan, classe 1995, portiere francese cresciuto nelle giovanili del PSG. Dal 2015 al Lille, è titolare della compagine transalpina dal 2017.

Maignan, assistito da Bruno Satin, ha già detto sì al Milan. C'è già un accordo per un contratto di cinque anni, fino al prossimo 30 giugno 2026, a 3 milioni di euro netti a stagione. Al Lille, società con cui il Diavolo vanta ottimi rapporti, andrebbero 12 milioni di euro più bonus per un giocatore con il contratto in scadenza il 30 giugno 2022.

In stagione, finora, Maignan ha subito 37 gol in 45 gare con il Lille tra Ligue 1 (torneo comandato proprio dai 'Dogues' di Christophe Galtier), Europa League e Coppa di Francia. L'estremo difensore, originario della Guiana francese, ha mantenuto la propria porta inviolata in 21 occasioni. Milan, i ricordi di Shevchenko sul suo passato in rossonero >>>