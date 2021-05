Prima pagina Gazzetta dello Sport: “Pazzi per l’Inter”

La prima pagina della Gazzetta dello Sport in edicola oggi, lunedì 3 maggio 2021. Ecco la rassegna stampa dei quotidiani sportivi con tutte le notizie sul calcio, sul Milan e sul calciomercato

Quindi, in basso, si parla della corsa per un posto in Champions League, con la vittoria della Juventus ad Udine grazie alla doppietta di Cristiano Ronaldo e dei pareggi per 1-1 di Napoli (contro il Cagliari) ed Atalanta (in casa del Sassuolo).