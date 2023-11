Calciomercato Milan, David è in crisi di gol: sicuri che ne valga la pena?

Il Milan non sta vivendo un periodo di forma ideale: i rossoneri hanno vissuto un bruttisimo mese in Serie A e sono reduci dalla rimonta subita contro il Lecce. Uno dei problemi che più si associano al Diavolo è quello della mancanza di gol. Non è un caso che quando si parla del calciomercato, il primo ruolo da coprire per il Milan sia quello della punta. Con lo stop di Leao e la possibile stangata a Giroud, i rossoneri avranno ancora più bisogno di uno sprint li in avanti. Sia Okafor che Jovic non stanno dando moltissimo in termini di gol. Uno dei nomi che si fanno più spesso per il Diavolo è quello di Jonathan David. Sicuri che sia l'uomo giusto?