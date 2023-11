Criscitiello: “Il Milan doveva prendere De Zerbi, ma ora serve Conte”

Intervenuto a Sportitalia, Michele Criscitiello ha parlato del Milan e del possibile sostituto di Stefano Pioli fra Antonio Conte e Roberto De Zerbi: "Ci sono i blackout del Milan ma anche i problemi fisici, non giudichiamo una squadra al completa. Giroud non ha una vera alternativa, Pioli ha le sue colpe ma questa squadra è in piena linea con i suoi programmi. Ci sono problemi, è oggettivo, ma bisogna capire sempre i piani della società".