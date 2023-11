Calciomercato Milan – Derby continuo: l’Inter su un osservato di Moncada

Il Milan sarebbe ancora alla ricerca di una punta nelle prossime sessioni di calciomercato. Al momento in rosa sono presenti Giroud, Okafor e Jovic. In estate il Milan ha lasciato partire Rebic, Origi e Colombo. A gennaio, anche dati i problemi sottoporta, la dirigenza dovrà almeno fare un tentativo per rinforzare il reparto. Ecco le ultime news.