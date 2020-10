Calciomercato – Dall’Olanda: Gotze firma per il PSV

GOTZE VA AL PSV!

ULTIME NOTIZIE CALCIOMERCATO – Accostato anche al Milan, Mario Gotze è vicinissimo al PSV Eindhoven. Come riportato dal giornalista olandese Rik Elfrink, e confermato da Fabrizio Romano, il tedesco firma un contratto biennale dopo che era rimasto svincolato (qui la lunga lista delle occasioni a parametro zero) al termine della sua seconda esperienza in maglia Borussia Dortmund. Il Milan, mai seriamente interessato al giocatore tedesco, si era visto accostarsi Gotze in più occasioni ma il suo ingaggio era davvero fuori portata. L’annuncio ufficiale potrebbe arrivare già in serata, col PSV che oggi ha annunciato anche l’ex rossonero Marco Van Ginkel.

