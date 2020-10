Calciomercato Milan – Maldini, non è finita: occhio agli svincolati. I nomi

ULTIME NOTIZIE CALCIOMERCATO MILAN – Il mercato del Milan e di tutte le squadre è terminato nella serata di ieri. Ma siamo sicuri che sia effettivamente così? Non dimentichiamo, infatti, che in questo momento ci sono diversi calciatori svincolati che potrebbero far comodo in situazione di necessità. Maldini e Massara ci penseranno, anche perchè il calciatore a costo zero è la classica opportunità per una società molta attenta ai bilanci come quella rossonera. Ecco alcuni nomi

PORTIERI: Subasic

DIFENSORI: Romulo, Cacciatore, Abate, Strinic, Garay, Sagna, Clyne, Asamoah, Yanga Mbiwa, Clichy, Valencia.

CENTROCAMPISTI: Gotze, Birsa, Bertolacci, De Guzman, Schelotto, Asamoah, Guarin, Nasri, Kasami.

ATTACCANTI: Balotelli, Borini, Doumbia, Theraeu, Sturridge, Robinho, Pato, Mandzukic, Gotze. Ben Arfa, Niasse.

IBRAHIMOVIC, LE SUE CONDIZIONI >>>

NUOVO INFORTUNIO PER UN CALCIATORE >>>