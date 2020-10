Milan, Ibrahimovic ancora positivo al coronavirus: ma vuole il derby

Milan, Ibrahimovic vuole esserci nel derby

ULTIME NOTIZIE MILAN NEWS – ‘La Gazzetta dello Sport‘ in edicola questa mattina ha parlato di Zlatan Ibrahimovic, classe 1981. L’attaccante rossonero è assente dallo scorso 24 settembre, giorno di Milan-Bodø/Glimt dei preliminari di Europa League. Senza lo svedese sono giunte quattro vittorie tra Italia ed Europa: il Diavolo ha dimostrato di non essere poi così Zlatan-dipendente. Il prossimo impegno del Diavolo, però, è il derby Inter-Milan e Ibrahimovic vuole esserci a tutti i costi. L’attaccante, come rivelato dalla ‘rosea‘, al momento è ancora positivo al coronavirus: i tamponi vengono fatti ad intervalli regolari senza forzare il protocollo. L’ipotesi più accreditata è che Ibrahimovic torni per il derby, anche perché il fuoriclasse di Malmö è asintomatico, si allena duramente a casa e non sembra aver bisogno di molto di più per tornare in campo. Il Milan, però, rispetta le regole e, in assenza, di Ibrahimovic, la leadership l’ha assunta Hakan Çalhanoglu. CALCIOMERCATO MILAN 2020: RESOCONTO, GIUDIZI, ANALISI … E SONDAGGIO >>>