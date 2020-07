Calciomercato Milan – Götze a parametro zero? Ecco la scelta del Diavolo

ULTIME NOTIZIE CALCIOMERCATO MILAN – Mario Götze, classe 1992, si è svincolato al termine della stagione dal Borussia Dortmund. L’attaccante è alla ricerca di una nuova opportunità, meglio se all’estero anziché in Bundesliga.

Götze è stato proposto a numerosi club, in Italia ed in Europa. Il Milan, nello scorso gennaio, era sembrato piuttosto freddo sull’ipotesi di accogliere il calciatore tra le proprie fila ed anche ora il club di Via Aldo Rossi, secondo ‘calciomercato.com‘, non considera l’attaccante tedesco una priorità.

Questo anche per via del suo altissimo ingaggio. Götze percepisce, infatti, ben 8 milioni di euro netti a stagione, bonus compresi. E, in più, ci sarebbero da riconoscere commissioni al suo entourage. Motivo per cui Götze sembra allontanarsi molto dalla possibilità di vestire la maglia rossonera …

