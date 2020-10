Italia-Moldavia, Donnarumma verso la panchina: Sirigu dal 1′

ITALIA-MOLDAVIA, DONNARUMMA IN PANCHINA

ULTIME NOTIZIE ITALIA-MOLDAVIA – Secondo quanto riferito da Sky Sport 24, domani, contro la Moldavia, Roberto Mancini sembra intenzionato a schierare una formazione decisamente sperimentale. In porta non ci dovrebbe essere Gigio Donnarumma, il titolare della porta Azzurra, ma Salvatore Sirigu, estremo difensore del Torino. Il match amichevole consente all’allenatore di Jesi di poter dare spazio a chi ha giocato meno in Nazionale nelle ultime uscite, anche perché si dovrà pensare ai prossimi impegni contro Olanda e Polonia in programma in questa sosta. Per la prima volta nella storia dal 1′ potranno esserci 3 giocatori del Sassuolo: Caputo, Locatelli e Berardi.

