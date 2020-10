Giudice Sportivo: la decisione su Juve-Napoli. Sensi salta il derby

JUVE-NAPOLI, LA DECISIONE

ULTIME NOTIZIE SERIE A – Nessuna decisione presa da parte del Giudice Sportivo quest’oggi in merito alla gara non disputata domenica sera tra Juventus e Napoli. Il Giudice Sportivo rimanda la decisione su Juventus-Napoli. Nel comunicato ufficiale diramato pochi secondi fa, infatti, alla riga relativa al risultato della partita non giocata domenica sera si legge sub judice. Confermata, invece, una giornata di squalifica con annessa multa per Ciro Immobile e Stefano Sensi, espulsi entrambi in Lazio-Inter. Il primo salterà la gara Sampdoria-Lazio e il secondo il derby di Milano contro il Milan in programma sabato 17 ottobre.

CALCIOMERCATO MILAN: RESOCONTO, ANALISI E GIUDIZI>>>