Uno degli argomenti del giorno nel mondo del calcio italiano è il futuro di Antonio Conte al Napoli. Come riportato da diverse fonti, il rapporto tra il tecnico leccese e il patron del club azzurro Aurelio De Laurentiis si è incrinato e presto si potrebbe arrivare a una separazione con l'allenatore che ha vinto uno Scudetto e una Supercoppa Italiana. Ma chi potrebbe essere il suo sostituto? Tra i nomi si legge con insistenza quello di Maurizio Sarri, già stato negli anni scorsi alla guida del Napoli.