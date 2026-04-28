"Sarri è un allenatore top e lo vedrei bene a Napoli. Potrei vederlo bene anche altrove: se dovesse andare via Allegri al Milan per la Nazionale, potrebbe essere un'idea anche lì. Il ritorno di Sarri a Napoli ha lasciato un gran bel ricordo e penso che lui ci tornerebbe volentieri. Bisogna vedere cosa succederà anche alla Lazio, dove la situazione non è delle migliori e non si è ancora capito se andrà via o meno. Non mi sentirei di escludere un suo ritorno a Napoli, ma non lo vedrei nemmeno molto probabile in questo momento".
© RIPRODUZIONE RISERVATA