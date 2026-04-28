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Calciomercato, Ceccarini: “Se Allegri va in Nazionale, vedrei bene Sarri al Milan”

Maurizio Sarri allenatore Lazio
Ospite a 'Radio Tutto Napoli', Niccolò Ceccarini ha parlato di Sarri al Milan in caso Allegri lasciasse il Diavolo per la Nazionale
Redazione

Uno degli argomenti del giorno nel mondo del calcio italiano è il futuro di Antonio Conte al Napoli. Come riportato da diverse fonti, il rapporto tra il tecnico leccese e il patron del club azzurro Aurelio De Laurentiis si è incrinato e presto si potrebbe arrivare a una separazione con l'allenatore che ha vinto uno Scudetto e una Supercoppa Italiana. Ma chi potrebbe essere il suo sostituto? Tra i nomi si legge con insistenza quello di Maurizio Sarri, già stato negli anni scorsi alla guida del Napoli.

Parlando di questa possibilità a 'Radio Tutto Napoli', il direttore di 'Tuttomercatoweb' Niccolò Ceccarini si è espresso anche sul Milan. Nel caso in cui Massimiliano Allegri decida di accettare la corte della Nazionale, l'allenatore della Lazio sarebbe un nome da tenere in considerazione per la panchina rossonera. Ecco, quindi, le sue parole:

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"Sarri è un allenatore top e lo vedrei bene a Napoli. Potrei vederlo bene anche altrove: se dovesse andare via Allegri al Milan per la Nazionale, potrebbe essere un'idea anche lì. Il ritorno di Sarri a Napoli ha lasciato un gran bel ricordo e penso che lui ci tornerebbe volentieri. Bisogna vedere cosa succederà anche alla Lazio, dove la situazione non è delle migliori e non si è ancora capito se andrà via o meno. Non mi sentirei di escludere un suo ritorno a Napoli, ma non lo vedrei nemmeno molto probabile in questo momento".

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