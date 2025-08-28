Calciomercato, accordo Milan-Bournemouth per Jimenez”. Cosa manca?

Il Milan continua a essere molto attivo sul calciomercato, sia in uscita sia in entrata. Tra le cessioni, una potrebbe diventare imminente. Alex Jimenez, infatti, è stato messo sul mercato. La ragione principale è di natura disciplinare. Alcuni comportamenti del ragazzo non sono piaciuti affatto ad Allegri e alla dirigenza. A questo punto, l'ipotesi più concreta per lui è un trasferimento in prestito o a titolo definitivo. In merito alla sua situazione, ha parlato Nicolò Schira - esperto di calciomercato - tramite un post sul suo profilo X. Di seguito, si riporta l'aggiornamento del giornalista sportivo.