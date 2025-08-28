Pianeta Milan
Calciomercato, accordo Milan-Bournemouth per Jimenez”. Cosa manca?

Nicolò Schira, esperto di calciomercato, ha scritto su X che c'è l'accordo tra Milan e Bournemouth per Alex Jimenez. Ecco cosa manca
Redazione PM

Il Milan continua a essere molto attivo sul calciomercato, sia in uscita sia in entrata. Tra le cessioni, una potrebbe diventare imminente. Alex Jimenez, infatti, è stato messo sul mercato. La ragione principale è di natura disciplinare. Alcuni comportamenti del ragazzo non sono piaciuti affatto ad Allegri e alla dirigenza. A questo punto, l'ipotesi più concreta per lui è un trasferimento in prestito o a titolo definitivo. In merito alla sua situazione, ha parlato Nicolò Schira - esperto di calciomercato - tramite un post sul suo profilo X. Di seguito, si riporta l'aggiornamento del giornalista sportivo.

Jimenez vicino al Bournemouth?

Ecco le parole di Schira: "Il Bournemouth ha un accordo di principio con il Milan per un prestito con obbligo di riscatto. Tiago Pinto sta ora spingendo per convincere il terzino. Pronto un contratto fino al 2030".

LEGGI ANCHE: Modric: "Il Milan è un club enorme, deve avere una mentalità vincente">>>

I rossoneri accetterebbero di buon grado una formula del genere per cedere Jimenez in Inghilterra. Le altre squadre interessate a lui, tra cui soprattutto il Como, hanno sempre offerto finora prestiti con diritto di riscatto. Un trasferimento permanente invece è ciò che predilige il Milan. Si attendono sviluppi.

