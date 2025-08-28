Calciomercato, accordo Milan-Bournemouth per Jimenez”. Cosa manca?

Nicolò Schira, esperto di calciomercato, ha scritto su X che c'è l'accordo tra Milan e Bournemouth per Alex Jimenez. Ecco cosa manca
Il Milan continua a essere molto attivo sul calciomercato, sia in uscita sia in entrata. Tra le cessioni, una potrebbe diventare imminente. Alex Jimenez, infatti, è stato messo sul mercato. La ragione principale è di natura disciplinare. Alcuni comportamenti del ragazzo non sono piaciuti affatto ad Allegri e alla dirigenza. A questo punto, l'ipotesi più concreta per lui è un trasferimento in prestito o a titolo definitivo. In merito alla sua situazione, ha parlato Nicolò Schira - esperto di calciomercato - tramite un post sul suo profilo X. Di seguito, si riporta l'aggiornamento del giornalista sportivo.
Ecco le parole di Schira: "Il Bournemouth ha un accordo di principio con il Milan per un prestito con obbligo di riscatto. Tiago Pinto sta ora spingendo per convincere il terzino. Pronto un contratto fino al 2030".