Calciomercato Milan, l’infortunio di Jashari blocca l’uscita di Musah?

È notizia di oggi il brutto infortunio di Ardon Jashari. Il centrocampista svizzero - arrivato al Milan dal Bruges quest'estate dopo una lunghissima telenovela di calciomercato - ha riportato una frattura composta del perone destro dopo uno scontro in allenamento con Santiago Gimenez. I tempi di recupero sono stimati tra le 8 e le 12 settimane. A questo punto, si è aperto un interrogativo per la dirigenza rossonera: Yunus Musah è ancora in uscita? Su di lui, infatti, è forte l'interesse dell'Atalanta di Ivan Juric. In proposito, hanno dato un aggiornamento Fabrizio Romano e Matteo Moretto - esperti di calciomercato - via YouTube. Di seguito, si riportano le loro parole.