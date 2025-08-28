Calciomercato Milan, l’infortunio di Jashari blocca l’uscita di Musah?

Pianeta Milan
Brutto infortunio per Ardon Jashari. Il suo stop blocca l'uscita di Musah sul calciomercato del Milan? Gli aggiornamenti di Romano e Moretto
È notizia di oggi il brutto infortunio di Ardon Jashari. Il centrocampista svizzero - arrivato al Milan dal Bruges quest'estate dopo una lunghissima telenovela di calciomercato - ha riportato una frattura composta del perone destro dopo uno scontro in allenamento con Santiago Gimenez. I tempi di recupero sono stimati tra le 8 e le 12 settimane. A questo punto, si è aperto un interrogativo per la dirigenza rossonera: Yunus Musah è ancora in uscita? Su di lui, infatti, è forte l'interesse dell'Atalanta di Ivan Juric. In proposito, hanno dato un aggiornamento Fabrizio Romano e Matteo Moretto - esperti di calciomercato - via YouTube. Di seguito, si riportano le loro parole.

Jashari infortunato. E Musah?

Le loro parole: "Oggi una delle notizie è quella dell'infortunio di un nuovo acquisto del Milan come Jashari. Sì, assolutamente, perché Ardon Jashari resterà fermo quasi due mesi, se non di più, ancora da capire con esattezza i tempi di recupero, infortunio grave al perone".

Il condizionamento del mercato rossonero: "Questo tipo di stop potrebbe condizionare il mercato del Milan, perché il Milan sta valutando internamente in questo momento anche che tipo di posizione prendere con per esempio Yunus Musah, che è vicinissimo all'Atalanta. L'Atalanta è pronta a prendere Musah, però vedremo adesso la reazione del Milan in questo senso".

