Besiktas, l’annuncio social di Abraham: “Ciao Aquile Nere, sto arrivando”

Besiktas, Abraham saluta i nuovi tifosi con un messaggio speciale: ufficiale il suo trasferimento in Turchia

"Ciao Aquile nere, sto arrivando per voi. Ci vediamo lì" .Questo il messaggio dell' attaccante inglese sui profili social del Besiktas , la sua prossima squadra. L'ex Milan , Tammy Abraham, raggiungerà oggi Istanbul , dove giocherà per i prossimi quattro anni con uno stipendio di 5 milioni di euro netti all'anno.

L'attaccante inglese si trasferisce in Turchia dalla Roma (dove è tornato ieri per fine prestito dal club rossonero) con la formula del prestito con diritto di riscatto: nelle casse del club giallorosso andranno subito 2 milioni di euro, mentre in caso di riscatto il prezzo è fissato a 13 milioni più 2 eventuali di bonus legati alle prestazioni del giocatore.