Calciomercato Milan: Fabrizio Romano su 'YouTube' il Diavolo ha trovato tutti gli accordi per il giovane terzino sinistro Juan Arizala. Ecco i dettagli
Emiliano Guadagnoli
In arrivo il primo colpo di calciomercato invernale per il Milan. Come rivelato da Fabrizio Romano su 'YouTube' il Diavolo ha trovato tutti gli accordi per il giovane terzino sinistro Juan Arizala. Affare da 3 milioni di euro più percentuale sulla rivendita per il Deportivo Independiente Medellín. Respinte proposte da Regno Unito e Belgio, in particolare il Bruges, per andare al Milan.

Il giornalista Fabrizio Romano ha aggiunto anche alcuni dettagli importanti: "Dopo la partita contro l'Atlético Nacional partenza destinazione Italia per visite mediche e firme".

Il giovane terzino quindi è pronto a vestire la maglia del Milan e a sposare il progetto rossonero. Da capire se verrà subito aggregato in prima squadra, visto che al momento si ritroverebbe davanti un Bartesaghi in piena crescita ed Estupinan pagato molto in estate. Possibile quindi che venga, almeno all'inizio, aggregato alla Serie D con il Milan Futuro. Vedremo come giocherà Juan Arizala con la maglia rossonera.

