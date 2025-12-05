LEGGI ANCHE: De Winter in difficoltà: errori tecnici e incertezza. Il Milan potrebbe avere un problema>>>
Il giovane terzino quindi è pronto a vestire la maglia del Milan e a sposare il progetto rossonero. Da capire se verrà subito aggregato in prima squadra, visto che al momento si ritroverebbe davanti un Bartesaghi in piena crescita ed Estupinan pagato molto in estate. Possibile quindi che venga, almeno all'inizio, aggregato alla Serie D con il Milan Futuro. Vedremo come giocherà Juan Arizala con la maglia rossonera.
