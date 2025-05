Allenatore Milan, Allegri è tuo! Moretto: “C’è la firma sul contratto”

Come riportato da Matteo Moretto, esperto di calciomercato, Allegri ha firmato il contratto per diventare il nuovo allenatore del Milan!

Allenatore Milan, Moretto: "Allegri ha firmato il contratto"

Notizia importantissima giunta negli ultimi minuti in casa Milan: dopo le indiscrezioni di un incontro tra Giorgio Furlani e Massimiliano Allegri per la firma sul contratto è arrivata la news più attesa dai tifosi rossoneri. Come riportato da Matteo Moretto, esperto di calciomercato, Allegri ha firmato con i rossoneri.