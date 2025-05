Ordine: 'Milan, scelte scellerate e capricciose. Ma Tare ha rimesso ...'

Milan, Ordine duro contro la gestione precedente: poi l'elogio a Tare. E su Allegri ...

"Igli Tare ha rimesso il Milan al centro del villaggio e ha puntato su Max Allegri per realizzare il rilancio rossonero. È accaduto tutto in pochissime ore. A dimostrazione che, chiusa la giostra della stagione con una feroce contestazione della curva sud e un risultato tecnico deludentissimo, si può fare di più e di meglio rispetto alle ultime, capricciose e scellerate scelte. Tare, ds in carica solo da lunedì scorso, ha scelto la strada della concretezza. Nessuna presentazione ufficiale, una intervista al canale tv del club ridotta a pochi, essenziali concetti. Meglio parlare con i fatti, con le decisioni. E non ha perso tempo. Precedenza ai colloqui riservati di mercato con il ds della Roma (per Saelemaekers). Poi i contatti con Max Allegri iscritto nella sua lista sin dal primo colloquio con Giorgio Furlani a Roma dopo aver capito che Italiano è rimasto a Bologna".