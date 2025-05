"Milan, si insiste forte per Italiano (obiettivo numero uno): contatti con Tare e offerta da 4 milioni a stagione". Non solo per Di Marzio ci sarebbero contatti anche con Massimiliano Allegri. L'esperto aggiunge sul proprio sito dettagli interessanti: il Bologna sarebbe comunque fiducioso per il rinnovo di Italiano, mentre per Allegri ci sarebbe in corsa anche il Napoli. Sullo sfondo, per il Milan, resta Thiago Motta.