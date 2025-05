Allenatore Milan, Thiago Motta potrebbe tornare in auge. Secondo Calciomercato.com ci sarebbero stati i primi contatti diretti. Le ultime

Punto sulla panchina rossonera: come scrive Calciomercato.com, il primo obiettivo per il Milan sarebbe Vincenzo Italiano. L'allenatore, però, sarebbe vicino a un rinnovo importante col Bologna: 3,4 milioni a stagione fino al 2027. La dirigenza rossonera sarebbe quindi costretta a cercare un'alternativa e tra i nomi ci sarebbe quello di Thiago Motta, allenatore accostato anche per il post Pioli.