Allenatore Milan, Schira insiste su Vieira e Thiago Motta: sullo sfondo ...

"Ieri pomeriggio è iniziata l'avventura di Igli Tare da direttore sportivo del Milan: «Entrare a far parte di questo grande club è motivo di grande orgoglio e responsabilità. Ringrazio la società - ha detto il dirigente albanese - per avermi affidato questo incarico. Voglio fare bene con l'obiettivo di far tornare il Milan a essere protagonista in Italia e in Europa». Neanche il tempo di presentarsi in sede in via Aldo Rossi per sistemare le ultime formalità burocratiche, che si è creata la ressa di operatori fuori da Casa Milan. In particolare non sono passate inosservate le presenze al quarto piano del quartier generale rossonero del dt romanista Ghisolfi e dell'agente Riso".