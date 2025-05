"Una manovra che permette ora ai Campioni d'Italia di essere in vantaggio nella corsa ad Allegri. Anche se sullo sfondo restano le milanesi. L'Inter potrebbe virare su Max, se Simone Inzaghi dovesse farsi sedurre dalla maxi-offerta arrivata dall'Arabia Saudita. Mentre il neo ds del Milan, Igli Tare (oggi verrà ufficializzato), lo considera la prima scelta per la panchina (Sergio Conceicao non sarà confermato). Al momento però i rossoneri sono in ritardo e rischiano di non poter recuperare il terreno perduto per Allegri. Dato che De Laurentiis si sente ben posizionato nella corsa all'allenatore vincitore di 6 scudetti in carriera".