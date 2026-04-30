Nelle ultime settimane non sono mancati, però, i corteggiamenti da parte di alcuni club di Premier League. Tuttavia, però, il Milan non sarebbe intenzionato ad ascoltare qualsiasi tipo di offerta. Durante il corso dell'attuale stagione, l'ex centrocampista del Torino ha giocato ben 28 partite, siglando un gol e 3 assist.
Considerazione—
Trattenere un elemento come Ricci sarebbe una scelta molto intelligente. Trovare una centrocampista italiano con le sue qualità, già maturo tatticamente e con ampissimi margini di crescita non è proprio facilissimo.
Magari con l'arrivo di Leao Goretzka, il giovane potrebbe crescere ulteriormente facendo, di conseguenza, il salto di qualità, diventando un vero e proprio perno della squadra.
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