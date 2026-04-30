Nelle ultime settimane non sono mancati, però, i corteggiamenti da parte di alcuni club di Premier League. Tuttavia, però, il Milan non sarebbe intenzionato ad ascoltare qualsiasi tipo di offerta. Durante il corso dell'attuale stagione, l'ex centrocampista del Torino ha giocato ben 28 partite, siglando un gol e 3 assist.