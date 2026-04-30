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Milan, Ricci ancora rossonero. Schira: “Allegri vuole trattenere il giovane”

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Nicolò Schira, esperto di mercato, ha voluto fornire degli aggiornamenti sul futuro di Samuele Ricci, centrocampista del Milan
Alessia Scataglini
Alessia Scataglini

Uno dei temi più discussi in Casa Milan è sempre stato il futuro di Samuele Ricci. Il centrocampista italiano, arrivato in estate a Milano dal Torino per una cifra vicina ai 25 milioni di euro, non ha da subito convinto Massimiliano Allegri. Ora, però, qualcosa sembra essere cambiato, e il suo futuro potrà essere ancora a Milano.

Milan, Ricci ancora rossonero

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Secondo quanto riferito dal giornalista sportivo ed esperto di mercato Nicolò Schira, l'allenatore rossonero Massimiliano Allegri apprezza molto le qualità del centrocampista italiano, e ha espresso la chiara volontà di tenerlo in rosa. Una posizione chiara, condivisa soprattutto dalla dirigenza.

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Nelle ultime settimane non sono mancati, però, i corteggiamenti da parte di alcuni club di Premier League. Tuttavia, però, il Milan non sarebbe intenzionato ad ascoltare qualsiasi tipo di offerta. Durante il corso dell'attuale stagione, l'ex centrocampista del Torino ha giocato ben 28 partite, siglando un gol e 3 assist.

Considerazione

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Trattenere un elemento come Ricci sarebbe una scelta molto intelligente. Trovare una centrocampista italiano con le sue qualità, già maturo tatticamente e con ampissimi margini di crescita non è proprio facilissimo.

Magari con l'arrivo di Leao Goretzka, il giovane potrebbe crescere ulteriormente facendo, di conseguenza, il salto di qualità, diventando un vero e proprio perno della squadra.

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