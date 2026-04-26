Sul Milan solido dietro ed evanescente davanti : "La fase difensiva era il nostro punto di partenza, di forza. Ora bisogna iniziare ad essere un po' più concreti in avanti. Con il tempo miglioreremo anche sotto questo aspetto. Da inizio stagione ce l'eravamo detti, dobbiamo mantenere solidità difensiva, che è importante. Dobbiamo diventare più incisivi davanti, ma oggi andavamo ad incontrare una squadra molto forte e in forma".

Sulla qualificazione in Champions League: "È il nostro obiettivo fin da inizio stagione. Siamo messi bene in classifica, abbiamo qualche punto di vantaggio, ma non è ancora finita. Dobbiamo approcciare bene la partita contro il Sassuolo e fare questi punti il prima possibile".