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MILAN-JUVENTUS

Milan, Ricci dopo la Juventus: “Pari giusto. Champions? Facciamo i punti il prima possibile”

Samuele Ricci centrocampista AC Milan durante Milan-Juventus di Serie A
Al termine di Milan-Juventus, partita della 34^ giornata della Serie A 2025-2026 che si è svolta allo stadio ‘Giuseppe Meazza' di San Siro, a Milano, ha parlato a 'Milan TV' Samuele Ricci, centrocampista rossonero. Ecco, dunque, le sue...
Daniele Triolo Redattore 

Al termine di Milan-Juventus, partita della 34^ giornata della Serie A 2025-2026 che si è svolta allo stadio ‘Giuseppe Meazza’ di San Siro, a Milano, ha parlato a 'Milan TV' Samuele Ricci, centrocampista rossonero. Ecco, dunque, le sue dichiarazioni.

Milan-Juventus 0-0, le parole di Ricci nel post-partita di 'Milan TV'

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Sulla partita: "Bella partita, molto equilibrata. Impattata bene, all'inizio era un po' bloccata con la fase di studio iniziale. Poi abbiamo fatto molto bene e il pareggio è giusto secondo me".

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Sul Milan solido dietro ed evanescente davanti: "La fase difensiva era il nostro punto di partenza, di forza. Ora bisogna iniziare ad essere un po' più concreti in avanti. Con il tempo miglioreremo anche sotto questo aspetto. Da inizio stagione ce l'eravamo detti, dobbiamo mantenere solidità difensiva, che è importante. Dobbiamo diventare più incisivi davanti, ma oggi andavamo ad incontrare una squadra molto forte e in forma".

Sulla qualificazione in Champions League: "È il nostro obiettivo fin da inizio stagione. Siamo messi bene in classifica, abbiamo qualche punto di vantaggio, ma non è ancora finita. Dobbiamo approcciare bene la partita contro il Sassuolo e fare questi punti il prima possibile".

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