PIANETAMILAN stagione serie a news e risultati Kalulu post Milan-Juventus: “C’è stato grande equilibrio. Sappiamo che sono forti in ripartenza”

MILAN-JUVENTUS

Kalulu post Milan-Juventus: “C’è stato grande equilibrio. Sappiamo che sono forti in ripartenza”

Pierre Kalulu difensore Juventus
Si è svolta, allo stadio ‘Giuseppe Meazza’ di San Siro, a Milano, Milan-Juventus, partita della 34^ giornata della Serie A 2025-2026: qui di seguito le dichiarazioni a ‘DAZN’ di Pierre Kalulu, giocatore bianconero, al fischio finale del...
Redazione

In serata si è svolta, allo stadio ‘Giuseppe Meazza’ di San Siro, a Milano, Milan-Juventus, partita della 34^ giornata della Serie A 2025-2026: qui di seguito le dichiarazioni a ‘DAZN’ di Pierre Kalulu, giocatore bianconero, al fischio finale del match.

Milan-Juventus 0-0, le parole di Kalulu nel post-partita di 'DAZN'

—  

Cosa è mancato per vincere? "C'è stato grande equilibrio. Sappiamo che loro sono forti in ripartenza. Sono deluso per non essere riuscito a fare assist, lo tengo per la prossima partita".

LEGGI ANCHE

Sul giocare contro una squadra come il Milan: "E' una squadra che ti dà la sensazione di difendersi, ma poi con gente come Leao, Pulisic e Rabiot possono ribaltare l'azione".

Sullo spingersi in avanti: "Mi diverto tanto a giocare così. Quando si gioca per attaccare è più bello. Mi piace giocare così, è divertente".

Leggi anche
Milan, Allegri dopo la Juventus: “Leao? Una delle prestazioni migliori. Ora testa al...
Juventus, Spalletti: “Abbiamo dato seguito al nostro cammino. Col Milan devi stare sempre...

© RIPRODUZIONE RISERVATA