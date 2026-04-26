Si è svolta, allo stadio ‘Giuseppe Meazza’ di San Siro, a Milano, Milan-Juventus, partita della 34^ giornata della Serie A 2025-2026: qui di seguito le dichiarazioni a ‘DAZN’ di Pierre Kalulu, giocatore bianconero, al fischio finale del...

In serata si è svolta, allo stadio ‘Giuseppe Meazza’ di San Siro , a Milano , Milan-Juventus , partita della 34^ giornata della Serie A 2025-2026 : qui di seguito le dichiarazioni a ‘DAZN’ di Pierre Kalulu , giocatore bianconero, al fischio finale del match.

Milan-Juventus 0-0, le parole di Kalulu nel post-partita di 'DAZN'

Cosa è mancato per vincere? "C'è stato grande equilibrio. Sappiamo che loro sono forti in ripartenza. Sono deluso per non essere riuscito a fare assist, lo tengo per la prossima partita".