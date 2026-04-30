Milan, senti Di Marzio—
"Poi c'è Nicolas Jackson che nel Bayern è stato preso in prestito a condizioni un po' particolari l'anno scorso, con un prestito pagato tanto, oltre ai 15 milioni di euro, e un diritto di riscatto sempre molto alto per fare da vice Kane. Adesso tornerà al Chelsea per fine prestito, il Bayern non lo riscatterà e i suoi agenti ne stanno parlando anche con squadre italiane, ma oggi non ci sono le condizioni per prenderlo in prestito.
In particolare, Di Marzio ha voluto parlare della richiesta monstre del Chelsea: ben 50 milioni di euro per il suo cartellino:
"La richiesta che fa il Chelsea è 50 milioni di euro, oggi spendere 50 milioni per Nicolas Jackson credo che non sia nei piani né della Juventus e tanto meno del Milan, quindi bisognerà aspettare eventualmente che il mercato inizi"
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