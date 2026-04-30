PIANETAMILAN calciomercato Calciomercato, Di Marzio su Jackson: “Non credo che sia nei piani del Milan”

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Calciomercato, Di Marzio su Jackson: “Non credo che sia nei piani del Milan”

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Intervenuto durante 'Caffè Di Marzio', il giornalista ha voluto parlar di Nicholas Jackson, attaccane seguito in passato dal Milan
Alessia Scataglini
Alessia Scataglini

Nel solito appuntamento con "Caffè Di Marzio" il giornalista sportivo Gianluca Di Marzio ha voluto parlare u po' delle possibili strategie estive del Milan di Massimiliano Allegri, ancora impegnato con la orsa alla Champions League.

Il noto esperto di mercato, dopo aver parlato della sutuazione Leon Goretzka, centrocampista in scadenza con il Bayern Monaco, ha voluto parlare di un nome già sondato, in passato dai rossoneri, questa volta per l'attacco: Nicholas Jackson, calciatore senegalese classe 2001 del Bayern Monaco in prestito dal Chelsea. Le sue parole:

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"Poi c'è Nicolas Jackson che nel Bayern è stato preso in prestito a condizioni un po' particolari l'anno scorso, con un prestito pagato tanto, oltre ai 15 milioni di euro, e un diritto di riscatto sempre molto alto per fare da vice Kane. Adesso tornerà al Chelsea per fine prestito, il Bayern non lo riscatterà e i suoi agenti ne stanno parlando anche con squadre italiane, ma oggi non ci sono le condizioni per prenderlo in prestito.

In particolare, Di Marzio ha voluto parlare della richiesta monstre del Chelsea: ben 50 milioni di euro per il suo cartellino:

"La richiesta che fa il Chelsea è 50 milioni di euro, oggi spendere 50 milioni per Nicolas Jackson credo che non sia nei piani né della Juventus e tanto meno del Milan, quindi bisognerà aspettare eventualmente che il mercato inizi"

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