Milan, il dopo Ibrahimovic si chiama Milik: l’ostacolo è il prezzo

CALCIOMERCATO MILAN – Come riporta questa mattina la Gazzetta dello Sport, il sostituto di Zlatan Ibrahimovic potrebbe essere l’attaccante polacco Arkadiusz Milik (questi i suoi numeri stagionali).

Con l’attaccante svedese sempre più lontano dal Milan, per lui c’è anche l’ipotesi di un ritiro dal calcio giocato, al centro del progetto rossonero ci sarà sempre di più Rafael Leao. Il portoghese, tuttavia, ha deluso le attese in questa annata e potrebbe, dunque, essere affiancato da una prima punta di spessore, meno giovane e con più esperienza. In questo senso, il nome più caldo e in cima alla lista dei rossoneri è quello del polacco.

L’ostacolo principale è però il prezzo che ne fa Aurelio De Laurentiis: 40 milioni. Una cifra folle non tanto per il valore del calciatore, ma quanto per la scadenza del contratto di Milik (giugno 2021). La punta della Polonia non ha intenzione – secondo quando filtra – di rinnovare, nonostante le parole di Giuntoli di alcuni giorni fa in cui rivelava come le parti fossero al lavoro per cercare una soluzione di comune accordo. Intanto, oggi è emersa una rivelazione sul licenziamento di Boban: ecco quale>>>

