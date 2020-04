Boban e l’intervista alla Gazzetta: la condanna direttamente da Elliott

NEWS MILAN – Come scritto questa mattina dalla Gazzetta, la decisione che ha portato il club rossonero a licenziare Zvonimir Boban è arrivata direttamente da Elliott. Non unicamente una diatriba tra il dirigente croato e l’amministratore delegato Ivan Gazidis, ma uno scontro che ha coinvolto anche la proprietà americana.

Sì, perché alla famiglia Singer non è piaciuta per niente quella intervista non concordata rilasciata dall’ex numero 10 rossonero alla rosea lo scorso 29 febbraio. Non ci si comporta così, il messaggio voluto mandare dal fondo Elliott e la condanna è stata forte ed immediata. Intanto, ecco quando può arrivare l’intesa tra il Milan e Rangnick>>>

