Milan-Rangnick, cresce l’ottimismo: intesa entro fine mese?

NEWS MILAN – Come riportato questa mattina dalla Gazzetta dello Sport, cresce l’ottimismo tra Milan e Ralf Rangnick in costante contatto per trovare i dettagli sull’intesa. Il dialogo tra le parti è serrato e costruttivo. L’attuale direttore dell’area sportiva del gruppo Red Bull avrebbe firmato un pre-accordo il 23 dicembre col club rossonero, ma al momento si starebbero limando i dettagli di un’intesa che potrebbe essere definita entro fine mese.

Le tempistiche dipenderanno anche da se e quando riprenderà l’attuale stagione in corso. Perché Rangnick ha rispetto per il lavoro che sta facendo Stefano Pioli e non vuole assolutamente disturbare gli equilibri di Milanello. Gli annunci, dunque, dipenderanno anche dagli sviluppi che avrà la pandemia sul nostro calcio. Ecco tutte le plusvalenze fatte da Rangnick nella sua carriera!

