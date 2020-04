Calciomercato Milan – Napoli, Giuntoli: “Milik? Non ce l’ha chiesto nessuno”

CALCIOMERCATO MILAN – Cristiano Giuntoli, direttore sportivo del Napoli, ha parlato, ai microfoni di ‘Sky Sport 24‘, del futuro di Arkadiusz Milik, classe 1994, attaccante polacco che i ‘rumors‘ di calciomercato degli ultimi giorni accostano al Milan come sostituto del partente Zlatan Ibrahimovic.

“Per noi è un giocatore molto importante e vogliamo tenerlo. Stiamo parlando con il suo entourage per discutere il rinnovo del contratto. Non ce lo ha chiesto ufficialmente nessuno”, ha detto Giuntoli su Milik. Per averlo, però, il Milan valuta di offrire al Napoli soldi più una contropartita tecnica: PER I DETTAGLI, VAI ALLA NEWS >>>

