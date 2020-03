Milan, da Meret a Musso: chi prendereste per sostituire Donnarumma?

CALCIOMERCATO MILAN – Il futuro di Gigio Donnarumma resta ancora un grosso punto interrogativo che il Milan dovrà cercare di risolvere non appena l’emergenza Coronavirus cesserà (ci auguriamo tutti molto presto). Il portierone di Castellammare di Stabia ha un contratto in scadenza a giugno del 2021 e stando alle ultime dichiarazioni riportate dal suo agente Mino Raiola le possibilità che il classe 1999 possa rinnovare con questa proprietà sono molto poche.

Quella che si profila in casa rossonera sarà un estate molto calda da ogni punto di vista. Dirigenziale, perché ancora non si sa se Paolo Maldini e Frederic Massara rimarranno al loro posto anche la prossima stagione. Tecnico, perché le chance che Stefano Pioli possa restare l’allenatore del Milan anche per l’annata 2020-21 sono obiettivamente ridotte ai minimi termini. Resta da capire, infine, che ne sarà di Ralf Rangnick, dato per certo al Milan fino ad alcuni giorni fa, ma dalla Germania arrivano secche smentite a riguardo.

Tutte decisione che incideranno sul mercato. Come detto ci sarà da sciogliere il nodo legato a Donnarumma. Iniziare, come accaduto nella stagione 2016-17, il campionato col contratto in scadenza potrebbe non giovare al club rossonero. Questa volta Gigio è appetito a diversi top club europei, pronti a darsi battaglia per aggiudicarselo a parametro zero. Offrirebbero al ragazzo un contratto da star e un progetto assolutamente vincente (vedi Real Madrid, PSG o Juventus).

Il rinnovo del portiere rossonero è quanto meno complicato e allora, ragionando per ipotesi, proviamo a capire chi potrebbe prendere il Milan al suo posto. Il primo nome può essere Salvatore Sirigu, già in orbita rossonera in altri momenti degli ultimi anni. Ipotesi complicata perché il portiere del Torino ha 33 anni e la politica del fondo Elliott non prevede investimenti per over 25.

In questa linea potrebbero farne parte Alex Meret (22 anni), che ha perso il posto a Napoli a discapito di Ospina, e Juan Musso (24 anni) portiere argentino dell’Udinese. Entrambi hanno valutazioni importanti e tutto dipenderà da quanto il Milan riuscirà ad incassare dall’eventuale cessione di Donnarumma. Un’altra ipotesi, che non prevedrebbe costi, potrebbe essere quella di puntare su Pepe Reina, che a giugno rientrerà dal prestito all’Aston Villa, con un vice di prospettiva come Alessandro Plizzari, attualmente in prestito al Livorno. Del futuro di Ralf Rangnick ce ne ha parlato in esclusiva il giornalista Giorgio Dusi: ecco cosa ci ha rivelato!

VOTA QUI IL NOSTRO SONDAGGIO

Caricamento sondaggio...

SEGUICI SU: Facebook /// Twitter /// Instagram /// Telegram

SCARICA LA NOSTRA APP: iOS /// Android