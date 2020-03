Milan, lo scontro tra Elliott e Raiola può portare all’addio di Donnarumma

CALCIOMERCATO MILAN – Le parole di Mino Raiola pronunciate di recente hanno suonato quasi come una condanna sul futuro di Gigio Donnarumma in rossonero. “Il mio consiglio ad Elliott è quello di trovare al più presto un nuovo proprietario perché il Milan ha sempre fatto bene con un proprietario che avesse le stesse ambizioni del club. Non so se Elliott ha questa ambizione”, aveva detto Raiola in una delle sue ultime uscite. Insomma, ancora una volta se fosse per Raiola il futuro di Donnarumma sarebbe lontano da Milano, ma l’ultima parola spetterà al portiere classe 1999. Futuro incerto anche per Rebic e Ibrahimovic: continua a leggere>>>

SEGUICI SU: Facebook /// Twitter /// Instagram /// Telegram

SCARICA LA NOSTRA APP: iOS /// Android